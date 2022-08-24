Глава «Лиги безопасного интернета» оценила задержание Ройзмана и призвала закрыть Ельцин Центр

Она считает, что политик справедливо понесет наказание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина высказалась по поводу задержания Евгения Ройзмана. Она считает, что политик справедливо понесет наказание.

- Задержание Ройзмана говорит о том, что болтать чушь безнаказанно уже не получится, - написала Екатерина Мизулина в своем ТГ-канале.

Глава «Лиги безопасного интернета» также отметила, что после задержания Евгения Ройзмана «самое время закрыть и Ельцин центр».

Напомним, что 24 августа 2022 года силовики задержали бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана за дискредитацию ВС России. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Обыски прошли в квартире политика, где нашли визитки иностранных дипломатов и экс-главы СБУ Игоря Смешко.

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