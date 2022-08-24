Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 августа 2022 18:43

Глава «Лиги безопасного интернета» оценила задержание Ройзмана и призвала закрыть Ельцин Центр

Екатерина Мизулина считает, что сейчас самое время закрыть Ельцин центр
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Она считает, что политик справедливо понесет наказание.

Она считает, что политик справедливо понесет наказание.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина высказалась по поводу задержания Евгения Ройзмана. Она считает, что политик справедливо понесет наказание.

- Задержание Ройзмана говорит о том, что болтать чушь безнаказанно уже не получится, - написала Екатерина Мизулина в своем ТГ-канале.

Глава «Лиги безопасного интернета» также отметила, что после задержания Евгения Ройзмана «самое время закрыть и Ельцин центр».

Напомним, что 24 августа 2022 года силовики задержали бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана за дискредитацию ВС России. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Обыски прошли в квартире политика, где нашли визитки иностранных дипломатов и экс-главы СБУ Игоря Смешко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге задержали экс-мэра Евгения Ройзмана. Ему вменяют статью о дискредитации ВС России (подробнее)

Евгений Ройзман прокомментировал свое задержание и обыски. Евгений Ройзман покинул свою квартиру в сопровождении силовиков (подробнее)

Евгения Ройзмана не будут этапировать в Москву для избрания меры пресечения. Судебное заседание в уральской столице назначили на 25 августа (подробнее)

«Я думаю, поздновато»: бывший соратник Евгения Ройзмана высказался о его задержании. Андрей Кабанов высказался о задержании Евгения Ройзмана (подробнее)