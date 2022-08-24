Свердловские поисковики нашли в братской могиле под Тверью 10 медальонов и именные вещи солдат Красной армии

Работа поисковиков еще не закончена. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Из Тверской области вернулись свердловские поисковики, которые проводили раскопки братской могилы солдат Красной армии. По данным Департамента информационной политики Свердловской области, о захоронении рассказал во время пресс-конференции корреспондент ГТРК-Урал Павел Чумаков.

- Заявку Свердловской области на проведение поисковых работ оперативно включили в план экспедиций на 2022 год, утвержденный министерством обороны Российской Федерации, - рассказали в региональном ДИПе.

Прибывший обратно в уральскую столицу руководитель поискового отряда «Держава» Максим Фефелов рассказал, что на месте захоронения были найдены тела 134 солдат 375-й уральской стрелковой дивизии, именные вещи и десять медальонов, которые направлены на экспертизу.

- Обнародовать данные о бойцах можно будет только после перезахоронения останков и утверждения списка военным комиссариатом Тверской области, - сообщили в Департаменте информационной политики.

По словам руководителя, несмотря на выполненные задачи, работа поисковиков еще не закончена.