В Богдановиче из горящей многоэтажки пожарные спасли 13 человек

На место оперативно приехали десять пожарных машин. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Богдановиче из горящей многоэтажки на улице Степана Разина пожарные спасли 13 человек. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую 23 августа в 23:24.

- На площади 35 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на четвертом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - рассказали в региональном МЧС.

На место оперативно приехали десять пожарных машин и 32 спасателя. До их приезда из задымленного здания эвакуировались 57 жильцов, в том числе девять детей. Пламя было потушено в 00:50, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:40. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших.

Ранее мы писали, что в Талице из горящей многоэтажки на улице Льва Толстова спасли человека. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 23 августа в 13:15.