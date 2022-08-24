После задержания Евгения Ройзмана в центре Екатеринбурга заметили скопления полиции

Силовики готовились пресекать стихийные незаконные митинги в поддержку оппозиционера Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга после задержания экс-мэра уральской столицы Евгения Ройзмана прохожие заметили скопления полицейских. Силовики готовились пресекать стихийные незаконные митинги в поддержку оппозиционера.

Вскоре на главной площади города действительно появились небольшие группы людей, некоторые из них были с плакатами в руках. Полицейским удалось мирно договориться с собравшимися, обошлось без задержаний.

Напомним, силовики нагрянули в квартиру к Ройзману утром 24 августа. Обыски в квартире проводились на протяжении нескольких часов. При этом адвоката бывшего мэра на протяжении этого времени не пускали в квартиру.

В отношении Ройзмана возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ за дискредитацию вооруженных сил России. Экс-мэра задержали. Поводом для этого стал некий ролик на YouTube. Ройзмана должны доставить в Москву. Избирать меру пресечения ему будут там.