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Происшествия24 августа 2022 15:57

В Новоуральске пропавшего на иномарке Range Rover мужчину нашли мертвым

Сергей Шиганов погиб в результате несчастного случая
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По факту смерти мужчины проводится проверка, по предварительной версии она не носит криминального характера

По факту смерти мужчины проводится проверка, по предварительной версии она не носит криминального характера

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске нашли мертвым пропавшего Сергея Вячеславовича Шиганова, 34-летний мужчина перестал выходить на связь 19 августа. После этого на его поиски отправились волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и сотрудники полиции.

Накануне добровольцы сообщили, что Сергей Шиганов погиб в результате несчастного случая. Информацию об этом подтвердили и в следственном комитете.

- По факту смерти мужчины проводится проверка, по предварительной версии она не носит криминального характера, - рассказали «КП-Екатеринбург» в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, ранее стало известно, что в Верхней Пышме волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают пропавшего 85-летнего Петра Никитича Пятыгина. Пожилой мужчина вышел из дома 23 августа и перестал выходить на связь. С тех пор нет никакой информации об его местонахождении.