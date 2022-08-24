В Новоуральске пропавшего на иномарке Range Rover мужчину нашли мертвым

По факту смерти мужчины проводится проверка, по предварительной версии она не носит криминального характера Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске нашли мертвым пропавшего Сергея Вячеславовича Шиганова, 34-летний мужчина перестал выходить на связь 19 августа. После этого на его поиски отправились волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и сотрудники полиции.

Накануне добровольцы сообщили, что Сергей Шиганов погиб в результате несчастного случая. Информацию об этом подтвердили и в следственном комитете.

- По факту смерти мужчины проводится проверка, по предварительной версии она не носит криминального характера, - рассказали «КП-Екатеринбург» в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, ранее стало известно, что в Верхней Пышме волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают пропавшего 85-летнего Петра Никитича Пятыгина. Пожилой мужчина вышел из дома 23 августа и перестал выходить на связь. С тех пор нет никакой информации об его местонахождении.