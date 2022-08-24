В поселке под Нижнем Тагилом на двое суток отключат электричество

Эта новость не обрадовала местных жителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Северный, который находится под Нижним Тагилом, на двое суток отключат электричество. С шести утра 27 августа по девяти вечера 28 августа на сетях будут проходить ремонтные работы. Эта новость не обрадовала местных жителей.

- Наши дома полностью на электроплитах! Голодом будем сидеть?! Не сварить, не разогреть! – написала рассерженная женщина в одного из сообществ ВКонтакте.

Ранее мы писали, что без электроэнергии накануне остались все жители домов по улице Ереванская в уральской столице. Лампочки и телевизоры погасли из-за разбушевавшейся стихии.