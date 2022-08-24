В Новоуральске полицейские поймали 44-летнего «черного лесоруба»

Предприниматель заверил, что эту древесину он не продавал, а использовал на бытовые нужды лагеря рабочих Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске полицейские задержали 44-летнего местного жителя, которого подозревают в вырубке леса на пять миллионов рублей. Экспертиза признала, что в районе выделов №№ 5 и 17 около деревни Пальники «черные лесорубы» массово спиливали деревья.

- В период с марта по июль текущего года подозреваемый вместе с бригадой, подготавливая площадку под добычу полезных ископаемых, без разрешительных документов спилил деревья пород ель, береза, осина и сосна на площади 3,24 гектара, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Предприниматель заверил, что эту древесину он не продавал, а использовал на бытовые нужды лагеря рабочих: пни и порубочные материалы шли на строительство подъездных дорог. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», до суда мужчину отпустили под подписку о невыезде.