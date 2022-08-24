В Крыму при странных обстоятельствах пропал 38-летний житель Верхней Пышмы

До поездки Александр Иванович Кульберов жил под именем Александр Викторович Ефимов. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Крыму при странных обстоятельствах пропал 38-летний житель Свердловской области, который приехал на полуостров еще в сентябре прошлого, а через месяц перестал выходить на связь с родными и близкими. Примечательно, что при переезде мужчина продал свою квартиру в Верхней Пышме и даже поменял имя.

Как пишут наши коллеги из «КП-Крым», до поездки Александр Иванович Кульберов жил под именем Александр Викторович Ефимов.

- Перед отъездом он сменил фамилию и отчество. Взял фамилию деда и отчество по имени деда. Зачем, не знаю. Говорил, что всю жизнь прожил под чужой фамилией,- рассказала бывшая супруга Александра Надежда Гусар.

По словам Надежды, родственников на полуострове у мужчины нет, а о новых знакомых он ничего не рассказывал.

У пропавшего славянская внешность, рост 176-178 см, худощавый, глаза серые, волосы русые, короткие, над верхней губой и на лбу справа есть шрамы. На левом предплечье татуировка «смерть с косой».