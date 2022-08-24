В Нижнем Тагиле работник НТМК подарил аферистам 2 млн рублей

Все деньги мужчина перевел мошенникам через банкоматы в торговых центрах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле работник АО «ЕВРАЗ НТМК» перевел мошенникам на «безопасные счета» больше двух миллионов рублей. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

- В течение нескольких дней мужчину «обрабатывали» псевдо сотрудники Центробанка и ФСБ, которые сообщили, что сразу в нескольких банках от его имени пытаются оформить кредиты, - говорится в сообщении.

Также аферисты убедили уральца, что ему для сохранности средств нужно снять их с имеющейся кредитной карты, а затем взять несколько займов. Все деньги мужчина перевел мошенникам через банкоматы в торговых центрах. Мошенники общались с потерпевшим через мессенджеры, звонили ему и присылали сообщения.

Лжесотрудник ФСБ даже прислал работнику тагильского предприятия фото своего служебного удостоверения. Он сообщил, что с мужчиной будут работать сотрудники Центробанка. Также он убедил потерпевшего, что ему на адрес придет повестка о вызовы для дачи показаний в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному в отношении недобросовестных сотрудников банка. Лжесиловик выслал в мессенджере фото повестки.

Житель Нижнего Тагила действительно нашел в своем почтовом ящике повестку от ФСБ с печатью и подписью официального лица. Только вившись по повестке, мужчина узнал, что стал жертвой мошенников.