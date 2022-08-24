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Общество24 августа 2022 13:10

В Нижнем Тагиле ищут подрядчика, который выполнит капитальный ремонт в Демидовской поликлинике

Стоимость контракта оценили в 89,5 миллиона рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Все работы необходимо завершить в течение девяти месяцев после заключения контракта. Фото: TagilCity.ru

Все работы необходимо завершить в течение девяти месяцев после заключения контракта. Фото: TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле вновь ищут подрядчика, который должен выполнить капитальный ремонт в Демидовской поликлинике. Стоимость контракта оценили в 89,5 миллиона рублей. На предыдущий аукцион не было подано ни одной заявки.

По данным местного издания TagilCity.ru, средства на ремонт медицинского учреждения выделены из регионального бюджета. При этом здание, которое было построено в период с 1824 по 1828 год, признано объектом культурного наследия.

Разработкой проекта реконструкции занималось ООО «Сити Билдинг». Все работы необходимо завершить в течение девяти месяцев после заключения контракта.

Подрядчик должен отремонтировать фасад и крыльцо поликлиники, заменить в здании старые системы водоснабжения, канализации, вентиляции и электричества. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 30 августа.