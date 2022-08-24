В Екатеринбурге вводят особый противопожарный режим

Также горожанам нельзя будет посещать леса и торфяники, а также разводить костры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 25 августа водят особый противопожарный режим. Такое постановление опубликовано на сайте мэрии.

- Запретить использование открытого огня и разведение костров на территории муниципального образования, - говорится в документе.

Также горожанам нельзя будет посещать леса и торфяники. Исключение есть только для тех, кто по работе должен посещать леса. Добираться до дачи через лесной массив тоже будет нельзя.

Ранее особый противопожарный режим в Екатеринбурге вводили с 15 апреля. Он действовал до 27 мая. Власти города тогда посчитали, что обстановка с пожарами стабилизировалась.