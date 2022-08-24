Жителей Дегтярска из-за жары атакуют мухи

Мухи атакуют жителей уральского города. Фото: Shutterstock

Жители уральского города Дегтярск жалуются на нашествие мух, которые в прошлые годы не докучали им в конце августа. Теперь же насекомые массово залетают в дома и не реагируют на липкие ленты.

- В этом году очень жаркая погода, поэтому мы открываем балкон нараспашку, чтобы лучше проветривалось. Уже через полчаса после этого у люстры под потолком кружит не меньше 20 мух. Никогда такого не было раньше. За все лето уже устали липкие ленты менять, - рассказала «КП-Екатеринбург» пенсионерка Галина Зайцева.

В июне в Дегтярске мух практически не было, потому что в городе было довольно прохладно, в июле насекомых было немного. В августе приключилось настоящее нашествие насекомых, из-за чего многие горожане вынуждены держать окна закрытыми.