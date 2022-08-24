Компания «Атомстройкомплекс» создала корпоративный туристический клуб «Мы с Урала»

Фото: Валерий Таратухин

Всего один день отдыха на Чусовой, а впечатлений - на полноценный отпуск!

Компания «Атомстройкомплекс» создала корпоративный туристический клуб, который назвала «Мы с Урала». Два года назад девелопер инициировал появление одноименного сайта, на котором собрано много информации о достопримечательностях региона, но коллекция текстов и фотографий продолжает возрастать. В компании говорят: мы любим родную землю, делаем все для её развития и процветания. А в свободное время – путешествуем и наслаждаемся красотами Урала!

Фото: Валерий Таратухин

Недавно строители большой командой предприняли сплав по Чусовой: больше 50 человек, из которых примерно треть – дети. И таких групп в теплый летний выходной собралось к месту старта примерно еще 50, не меньше.

Всем «своим» путешественники раздали зелёные косынки — фирменный цвет компании. Этот прием здесь используют многие туристы, чтобы выделиться из толпы и не потеряться.

На стоянке возле Аннушкиного моста, пока одни любовалось окрестностями и проверяли себя на устойчивость на подвесном мосту, самые хозяйственные — принялись за готовку вкусного обеда. Уже вечером все вернулись в город. А по дороге — встретили настоящего лося! Вышел на обочину, любопытный. Все путешественники решили - на удачу.

Для компании «Атомстройкомплекс» путешествие организовало клуб спортивных путешествий «Спутник».

Фото: Валерий Таратухин

Вообще, водное путешествие от Слободы до Каменки доступно даже начинающим туристам: это безопасно и увлекательно. Главный плюс для новичков: есть возможность быстро освоить азы гребли. Кроме того, река местами настолько неглубока, что в жаркую погоду можно даже подтолкнуть надувное сплав-средство ногой!

Георгиевские скалы – первое, что вызывает возглас: «Вот это да»! Местные скалы называются камнями или бойцами, потому что об них сталкивались и разбивались баржи с рудой. Река Чусовая прежде была главной водной магистралью доставки ценных грузов с Урала до Москвы и Петербурга. Со временем необходимость в транспортировке по воде отпала, количество населенных пунктов и причалов на берегах реки заметно сократилось.

На скалистых берегах Чусовой любят тренировки скалолазы. Это прекрасная учебная локация, востребованная увлеченными этим видом спорта круглый год. А для путешественников – прекрасный ракурс для памятного фото. Следующая возможность для остановки – подвесной «Аннушкин мост». По нему проходят к камню Часовому и пещерам.

Фото: Валерий Таратухин

С этого утеса – прекрасные виды на Чусовую! Хотите красивое фотографии если – бегом сюда. Отсюда есть сложный, но доступный даже новичкам спуск к пещерам.

Далее водное путешествие продолжается до деревни Каменка. Здесь еще совсем недавно можно было видеть остатки декораций со съемки фильма «Варвара». Сейчас есть постройка, которую экскурсоводы называют «таверной», оставленная тоже после съемок фильма. В реальности — это брошенный сарай, который путешественники используют для того, чтобы переодеться.

- Рады, что у нас в коллективе настолько общие интересы, - говорят участники клуба «Мы с Урала», строители компании «Атомстройкомплекс». – Мы знаем город по новым жилым кварталам, современным школам, поликлиникам и детским садам, которые сами же и строим! А ещё – любим путешествовать, расширять собственные представления об Урале, знакомиться с талантливыми земляками.