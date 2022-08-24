Экологи Ямала отметили улучшение качества воды в реках и озерах региона

Теперь на территории региона могут проживать даже самые уязвимые представители животного мира Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экологи Ямало-Ненецкого автономного округа отметили улучшение качества воды в реках и озерах региона. Положительную тенденцию связывают именно с проведением природоохранных мероприятий. По данным портала «Ямал 1», здесь могут проживать даже самые уязвимые представители животного мира.

- Данные лабораторных исследований и научный материал, собранный ямальскими учеными с 2013 года, подтверждают, что гидрохимический состав поверхностных вод на Ямале стал улучшаться, - заметили региональные власти.

А вот экологи Научного центра изучения Арктики отмечают, что превышение предельной концентрации по марганцу, железу связано с природными особенностями Ямала.