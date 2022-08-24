В Верхней Пышме волонтеры отряда «Прорыв» разыскивают пропавшего 85-летнего пенсионера

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Верхней Пышме волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают пропавшего 85-летнего Петра Никитича Пятыгина. Пожилой мужчина вышел из дома 23 августа и перестал выходить на связь. С тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы и серо-голубые глаза. Он нуждается в медицинской помощи, - сообщают в «Прорыве»

Известно, что на момент пропажи пенсионер был одет в рубашку цвета слоновой кости, строгие брюки черного цвета, черные кеды с белой подошвой.

- Розыском пропавшего занимается муниципальный отдел МВД России «Верхнепышминский». Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефонам 8(34368)5-43-44 либо 102 (02), - отметили в полиции.

Также можно обратиться к старшему координатору поиска по номеру 89623165542.