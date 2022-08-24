В Екатеринбурге спасли кошку, которая чуть не умерла в вентиляционной шахте

Кошка была истощена и очень напугана. Фото: «ЗооСпас»

В Екатеринбурге зоозащитники спасли кошку, которая чуть не умерла в вентиляционной шахте. 22 августа они достали ее при помощи эндоскопа и веревочной петли. К спасателям обратилась неравнодушная жительница дома на Уральской, 65. Крики кошки женщина услышала еще 18 августа, но вызвать помощь смогла только 22 числа.

По словам женщины, кошка кричала откуда-то из-за стены. Спасатели обнаружили, что кошка находится на дне технического этажа, а доставали ее уже с чердака на 10 этаже. Малышка провела несколько дней без воды и еды.

- Настолько тяжело истощенных животных мне доводилось видеть очень редко,- делится спасатель из сообщества «ЗооСпас». - Для спасения кошки мы спустили камеру с проводом, длинной 30 метров, и веревочную петлю, в которую она должна залезть.

Бедняжку выхаживают ветеринары. Фото: «ЗооСпас»

После спасения кошку накормили и отвезли в ветеринарную клинику. Малышка была в очень плохом состоянии, истощена и агрессивна.

- Ветеринары выяснили, что у животного бактериальное воспаление, а также повышение почечных показателей и мочевины, - добавили зоозащитники.

Сейчас кошка в стационаре. Ее откармливают и капельницами выводят из тяжелого состояния. В дальнейшем кошке будут искать передержку или хозяев.