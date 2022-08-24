Евгения Ройзмана увезли на допрос

Силовики нагрянули в квартиру к Ройзману утром 24 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана силовики повезли на допрос в главное следственное управление при ГУ МВД по Свердловской области. Об этом сообщил его адвокат Владислав Идамжапов.

- Были обыски в музее, квартире, гараже. Следователи ничего не изъяли, кроме мобильного телефона, это было ожидаемо, - заявил он.

Силовики нагрянули в квартиру к Ройзману утром 24 августа. Обыски в квартире проводились на протяжении нескольких часов. При этом адвоката бывшего мэра на протяжении этого времени не пускали в квартиру.

В отношении Ройзмана возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ за дискредитацию вооруженных сил России. Экс-мэра задержали. Поводом для этого стал некий ролик на YouTube. Ройзмана должны доставить в Москву. Избирать меру пресечения ему будут там.