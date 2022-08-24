В Екатеринбурге полицейские поймали местного жителя с полкило мефедрона

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные поймали 30-летнего местного жителя, который пытался сбыть крупную партию мефедрона. Полицейские находились на дежурстве на Московском тракте, когда заметили припаркованную в безлюдном месте Suzuki. При появлении силовиков водитель заметно занервничал.

- Внятно пояснить, чем он занимается в данном месте, мужчина не мог. Когда правоохранители напрямую спросили, причастен ли он к незаконному обороту наркотиков, гражданин признался, что «подрабатывает закладчиком» и с собой у него имеются запрещенные вещества, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Во время осмотра автомобиля у него нашли пластиковый пакет с неизвестным веществом, также в его квартире обнаружили аналогичные вещества. Экспертиза признала, что это мефедрон общей массой больше 450 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере», злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.