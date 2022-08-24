В Екатеринбурге передали в суд дело о смерти 44 человек от паленой водки

Фигурантами дела являются семь граждан – шесть мужчин и одна женщина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге передали в суд дело о массовом отравлении паленой водкой. От контрафактного спиртного пострадал 51 человек, 44 из них скончались. Фигурантами дела являются семь граждан – шесть мужчин и одна женщина. Об этом сообщает прокуратура по Свердловской области.

- По версии следствия, в период с лета 2020 года по осень 2021 года обвиняемые, выступая в роли поставщиков, посредников и реализаторов, осуществляли незаконный оборот контрафактной спиртосодержащей продукции на территории Екатеринбурга, - говорится в сообщении.

В составе алкоголя был метанол. Его концентрация превышала предельно допустимые значения. Среди погибших от отравления спиртным были жители Ленинского, Чкаловского и Верх-Исетского районов.

Фигурантов обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в особо крупном размере) и ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции, совершенная неоднократно).

В Следственном комитете Свердловской области рассказали, что провели осмотры мест происшествия, допросили больше 100 свидетелей, провели очные ставки и выполнили судебно-медицинские экспертизы. В региональном ГУ МВД отметили, что полиции пришлось неоднократно выезжать в служебные командировки для сбора доказательств в Самарскую область, в Пермский край и в Башкирию.

Ранее стало известно, что для того, чтобы выйти на след банды, полицейские и следователи провели более 20 обысков и изъяли больше восьми тысяч литров спирта. В октябре 2021 года по обвинению в распространении метанола были арестованы Надир Мамедов, Армен Аветисян и Анар Айвазов.