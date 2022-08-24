В полицию поступило сообщение о конфликте Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Экстренные службы съехались к остановке «Диагностический центр» в Екатеринбурге днем, 24 августа.

- Стоит две машины полиции, скорая и ГБР. Задержали пожилого мужчину, обстоятельства неизвестны, - рассказала очевидица группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

В пресс-группе городского УМВД «КП-Екатеринбург» сообщили, что на остановке произошел конфликт между мужчинами. Одного из них доставили в полицию.

- В отдел полиции №15 поступило сообщение о конфликте двух мужчин на остановочном комплексе. В результате инцидента один из граждан получил телесные повреждения. По имеющейся информации его жизни ничего не угрожает, - сообщили в УМВД Екатеринбурга. - Проводится проверка.