Житель Екатеринбурга пожаловался на фейковый штраф из-за камеры

Горожанин уверен, что камеры работали неисправно Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге автовладелец Hyundai Elantra пожаловался на фейковый штраф, который пришел ему за проезд на красный сигнал светофора на перекрестке улиц Гагарина и Малышева. Водитель заявил, что не нарушал ПДД. Он уверен, что камера фотовидеофиксации работает неисправно.

- Там неверно работает камера фотовидеофиксации! Срабатывает на зеленую стрелку при красной основной секции. На фото видно, что основная секция светофора находится в красном режиме для тех, кто едет прямо! Моя машина и еще два автомобиля (Volkswagen Polo и Renault Arkana) в тот момент поворачивали на зеленую стрелку светофора, - объяснил порталу E1.RU горожанин.

Однако в Центре автоматической фиксации правонарушений ГИБДД по Свердловской области заявили, что штраф выписан верно. Там отметили, что водителя оштрафовали за проезд на «красный» не в прямом направлении, а при осуществлении поворота. По словам специалистов, зеленая стрелка, указывающая направо, успела потухнуть.

Ранее, незаслуженный штраф пришел уральскому автомобилисту. Водитель «Газели» ехал по дублеру Сибирского тракта, когда его сфотографировала новая камера. Устройство посчитало необходимым выписать штраф за непристегнутую игрушку кота, прилепленную к лобовому стеклу.