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Происшествия24 августа 2022 8:52

В Екатеринбурге пьяный водитель влетел в иномарку

Во время аварии никто не пострадал
Дарья ЧИПУРИНА
Водитель отечественной легковушки влетел в иномарку Фото: telegram-канал akadem_news

Водитель отечественной легковушки влетел в иномарку Фото: telegram-канал akadem_news

В Академическом пьяный водитель врезался в иномарку. Авария произошла вечером 23 августа на улице Сахарова. Водитель автомобиля Chevrolet остановился на красный свет, после чего в него влетел водитель на ВАЗ-2114.

- Столкновение произошло в районе восьми вечера, водитель ВАЗ допустил столкновение. Пострадавших в аварии нет, - сообщили в ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу.

Нарушитель попытался скрыться с места преступления, но позже он вернулся на место аварии.

Как сообщают очевидцы, виновник ДТП был в нетрезвом виде: шатался и спутано разговаривал.