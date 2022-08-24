В Екатеринбурге пьяный водитель влетел в иномарку

Водитель отечественной легковушки влетел в иномарку Фото: telegram-канал akadem_news

В Академическом пьяный водитель врезался в иномарку. Авария произошла вечером 23 августа на улице Сахарова. Водитель автомобиля Chevrolet остановился на красный свет, после чего в него влетел водитель на ВАЗ-2114.

- Столкновение произошло в районе восьми вечера, водитель ВАЗ допустил столкновение. Пострадавших в аварии нет, - сообщили в ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу.

Нарушитель попытался скрыться с места преступления, но позже он вернулся на место аварии.

Как сообщают очевидцы, виновник ДТП был в нетрезвом виде: шатался и спутано разговаривал.