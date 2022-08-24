В Ревде осудили банду фальшивомонетчиков

Злоумышленники орудовали в нескольких городах региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде вынесли приговор банде фальшивомонетчиков из Екатеринбурга. Как пишет ИА «Уральский меридиан», злоумышленники орудовали в нескольких городах региона, передвигаясь на BMW X5 в течение нескольких месяцев 2021 года.

- Они организовали незаконное хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт 63 поддельных банковских билетов номиналом 5 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Участники группы сбывали купюры в разных торговых точках. Вычислили банду силовики после исследования видеозаписей с камер наблюдения в магазинах.

Ревдинский городской суд назначил Руслану Умарову и Виталию Бологову 4,5 и 3 года колонии строгого режима, Альберту Сафину, Андрею Никулину и Евгению Калашникову от 2 лет 10 месяцев до 3 лет условно с испытательным сроком 3 года.