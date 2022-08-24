Мэрия Нижнего Тагила выплатит компенсацию семье школьника, которого покусала собака

Собака повалила ребенка на землю и несколько раз укусило за лицо и руку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Нижнего Тагила должна выплатить 40 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу 9-летнего мальчика, на которого напала собака. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел 2 марта 2022 года. Мальчик вместе с одноклассницей шел в школу. Проходя мимо многоквартирных домов по улице Тельмана, дети заметили собаку. Девочка погладила животное, на что оно отреагировало агрессивно.

Школьник попытался защитить подругу. Он приблизился к собаке. Животное повалило ребенка на землю и несколько раз укусило за лицо и руку.

- По результатам проверки прокурор в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила направил исковое заявление о взыскании с администрации города в пользу малолетнего компенсации морального вреда, - говорится в сообщении прокуратуры.