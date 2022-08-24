В Свердловской области потушили восемь лесных пожаров

Пламя охватило 64 гектара Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за прошедшие сутки потушили восемь лесных пожаров на площади 19,8 гектара. С огнем боролись около 200 человек и 69 единиц спецтехники, сообщает департамент информационной политики.

- Причиной возгораний во всех случаях стало неосторожное обращение с огнем местных жителей или туристов, - говорится в сообщении.

По данным на 24 августа, в области действуют 10 лесных пожаров. Пламя охватило 64 гектара. Из них восемь возгораний на площади 60 гектаров локализованы и не распространяются. Возгорания зарегистрировали в лесах под Екатеринбургом, в Березовском, Белоярском, Кушвинском, Сосьвинском и Нижнетуринском округах.

В Свердловской области за 20 и 21 августа потушили восемь лесных пожаров. По данным на 22 августа, в регионе действовали пять возгораний.