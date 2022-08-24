Яхту миллиардера Пумпянского продали на аукционе в Гибралтаре

Имя нового владельца держат в секрете Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арестованную яхту уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского продали на аукционе в Гибралтаре. Издание Bloomberg сообщило, что во время торгов было сделано 63 ставки. Однако точную стоимость и имя нового владельца держат в секрете.

«Роскошная яхта, когда-то принадлежавшая находящемуся под санкциями миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, привлекла 63 ставки в Гибралтаре на первом публичном аукционе актива, конфискованного с начала спецоперации на Украине», - уточняет СМИ.

72-метровую супер яхту миллиардера арестовали в марте. Она стала первым выставленным на аукцион активом российских миллиардеров.

До этого, 2 августа Дмитрий Пумпянский попал под санкции Евросоюза. В опубликованный список попали его жена и сын.

Помимо уральских миллиардеров, в санкционные списки попадают политики. 23 августа Канада приняла решение ввести санкции в отношении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Глава региона не сможет посещать страну и пользоваться активами, размещенными в стране.