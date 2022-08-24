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Общество24 августа 2022 3:07

В Екатеринбурге открывается еще один магазин «Чижик»

Это четвертая торговая точка сети дискаунтеров в городе
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В дискаунтерах «Чижик» есть зона «Надо успеть»

В дискаунтерах «Чижик» есть зона «Надо успеть»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 24 августа открывается еще один магазин «Чижик». Торговая точка сети начнет работать на Красных Командиров, 72.

Это четвертый магазин «Чижик» в нашем городе. Ранее 15 августа открылись дискаунтеры на улице Волгоградская, 47, Серафимы Дерябиной, 24 и Крестинского, 2.

Напомним, в дискаунтерах «Чижик» есть зона «Надо успеть». В ней находятся товары со скидками. Их ассортимент меняется каждый четверг.

Точки принадлежат X5 Group, которая владеет супермаркетами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».