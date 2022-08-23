В больницу Кушвы поступило новое оборудование

Новое оборудование поможет улучшить качество лечения пациентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больницу Кушвы закупили на 1,5 миллиона новые спирометры и дефибрилляторы. По данным Минздрава Свердловской области, они необходимы для проведения сердечно-легочной реанимации.

- Спирометры нам необходимы для определения жизненного объёма лёгких. Они используются при диспансерном наблюдении пациентов с заболеваниями дыхательной системы и при проведении первого этапа углублённой диспансеризации лиц, перенёсших новую коронавирусную инфекцию, - рассказал главврач больницы Наталия Леонова.

Новое оборудование поможет улучшить качество лечения пациентов.

Ранее мы писали, что городская больница № 40 Екатеринбурга получила партию из шести аппаратов искусственной вентиляции легких, их стоимость оценили в 18 миллионов рублей.