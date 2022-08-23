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Происшествия23 августа 2022 20:22

В Екатеринбурге на Уралмаше загорелся магазин

На месте работали 14 спасателей
Анастасия БАШКИРЦЕВА
На место оперативно приехали пять пожарных машин.

На место оперативно приехали пять пожарных машин.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов вспыхнул магазин. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 23 августа в 15:42.

- На площади пяти квадратных метров повреждено холодильное оборудование в подвальном помещении магазина, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали пять пожарных машин и 14 спасателей, которые потушили огонь в 15:53, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 16:44. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Талице из горящей многоэтажки на улице Льва Толстова спасли человека. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 23 августа в 13:15.