В Екатеринбурге на Уралмаше загорелся магазин

На место оперативно приехали пять пожарных машин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов вспыхнул магазин. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 23 августа в 15:42.

- На площади пяти квадратных метров повреждено холодильное оборудование в подвальном помещении магазина, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали пять пожарных машин и 14 спасателей, которые потушили огонь в 15:53, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 16:44. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Талице из горящей многоэтажки на улице Льва Толстова спасли человека. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 23 августа в 13:15.