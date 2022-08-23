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Происшествия23 августа 2022 19:47

В Каменске-Уральском возле магазина произошла массовая драка

Молодого человека запинали ногами
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Чем закончился инцидент неизвестно.

Чем закончился инцидент неизвестно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Каменске-Уральском возле магазина «Лакомка» на улице Октябрьская произошла массовая драка. По словам подписчицы сообщества «Инцидент Каменск-Уральский» между молодыми людьми произошел конфликт, перешедший в рукоприкладство.

- Одного сильно пинали ногами по голове, он уже был без сознания, чуть позже та же участь настигла другого драчуна, - сообщила очевидица.

Чем закончился инцидент неизвестно, но в полиции Каменск-Уральского рассказали, что информация о случившемся не поступала. На место для проверки приехали сотрудники.

Ранее мы писали, что по словам очевидцев на улице Малышева, около торгового центра «Антей», произошла массовая драка, в котором пострадал как минимум один человек.