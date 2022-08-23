В Екатеринбурге полиция разыскивает молодого человека, расплатившегося в кафе чужой банковской картой

«Пластик» лежал в сумке с личными вещами екатеринбуржца. Фото: УМВД Екатеринбурга

В полицию Екатеринбурга обратился мужчина с просьбой найти злоумышленника, который потратил с его утерянной банковской карты 20 тысяч рублей. «Пластик» лежал в сумке с личными вещами екатеринбуржца, позже ему пришли сообщения о списании денег в кафе города.

- Сотрудники уголовного розыска оперативным путем получили фото молодого человека, который осуществлял несанкционированные платежи в кафе, - сообщили в УМВД города.

Все, кто располагает информацией о личности или местонахождении подозреваемого, могут сообщить ее по телефонам (343) 356-42-11 или 102 (02). Конфиденциальность гарантируется.

Правоохранители также предлагают молодому человеку, запечатленному на фото добровольно явиться в отдел полиции № 11 (ул.Челюскинцев, 96), дать пояснения и возместить ущерб владельцу.