В Екатеринбурге на Эльмаше пропал 53-летний мужчина

Фото: поисковой отряд "Прорыв"
В Екатеринбурге на Эльмаше ищут пропавшего Горлупина Михаила Николаевича. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», о местонахождении 53-летнего мужчины ничего неизвестно с 20 августа.
В день пропажи он был одет в темно-синие кроссовки и темно-синий спортивный костюм.
Особые приметы:
Рост: 175 сантиметров
Телосложение: худощавое
Цвет волос: светло-русый
Цвет глаз: серо-зеленый
Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 14 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефонам 8(343)356-42-14,102 (02), либо инфоргу поиска Наталии (Лиса) 8-900-04-40-220.