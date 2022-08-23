В Екатеринбурге на Эльмаше пропал 53-летний мужчина

Фото: поисковой отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге на Эльмаше ищут пропавшего Горлупина Михаила Николаевича. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», о местонахождении 53-летнего мужчины ничего неизвестно с 20 августа.

В день пропажи он был одет в темно-синие кроссовки и темно-синий спортивный костюм.

Особые приметы:

Рост: 175 сантиметров

Телосложение: худощавое

Цвет волос: светло-русый

Цвет глаз: серо-зеленый

Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 14 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефонам 8(343)356-42-14,102 (02), либо инфоргу поиска Наталии (Лиса) 8-900-04-40-220.