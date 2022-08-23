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Общество23 августа 2022 17:34

Заключенные Екатеринбурга собрали за 2022 год 1000 окон

За день осужденные создают по 20 стеклопакетов
Анастасия БАШКИРЦЕВА
За день осужденные создают по 20 стеклопакетов. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

За день осужденные создают по 20 стеклопакетов. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Заключенные ИК-2 Екатеринбурга за первый квартал 2022 года собрали 1000 окон. По данным ГУФСИН по Свердловской области, за день осужденные создают по 20 оконных стеклопакетов.

- Как отмечает бригадир, заказы есть всегда, а производственные возможности цеха позволяют выполнять конструкции, применяемые в самых разных областях, - сообщили в ГУФСИН.

Помимо бытовых окон, заключенные собирают усиленные стеклопакеты и триплексы для установки на атомных электростанциях и использования в банковской и нефтегазовой сфере.

С каждым кварталом, показатель производительности бригады увеличивается, что позволяет осужденным выполнять больший объем работы в срок.