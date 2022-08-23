В Арамиле запустили предприятие по производству часов

Завод разместится на площади в семь тысяч квадратных метров. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В уральском городе Арамиле часовой завод «Рубин» расширил производство. Теперь на предприятии смогут работать еще 300 человек. Известно, что здесь будут производить до 10 тысяч интерьерных часов и будильников ежедневно.

- Теперь «Рубин» - это один из крупнейших часовых заводов в России. Расширение производства потребовалось в связи с резко возросшим спросом на импортозамещающую продукцию, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Завод разместится на площади в семь тысяч квадратных метров, в него вложено порядка 183 миллионов рублей.

- Санкции повлияли на спрос, и мы рассчитываем занять место тех, кто ушел с нашего рынка. На старой площадке в Реже мы производили порядка 150-200 тысяч часов в месяц, на новом месте планируем увеличение до 300 тысяч изделий, - заметила руководитель отдела разработок завода Марина Горюнова.