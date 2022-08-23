В Талице из горящей многоэтажки спасли человека

На место оперативно приехали четыре пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Талице из горящей многоэтажки на улице Льва Толстова спасли человека. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 23 августа в 13:15.

- На площади 49 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартирах, расположенных на втором и третьем этажах муниципального трехэтажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали четыре пожарные машины и десять спасателей. До их приезда из задымленного здания эвакуировались 10 жильцов. Пламя было потушено в 13:32, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 14:13. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Полевском из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек, в том числе семь детей. Сообщение о пожаре на улице Коммунистическая поступило в диспетчерскую 9 июня в 17:05.