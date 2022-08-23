Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рецидивист украл с карты местного жителя больше семи тысяч рублей. В полицию обратился 27-летний уралец и рассказал, что с его счета неизвестные сняли деньги, при этом никаких покупок он не совершал.

- По словам пострадавшего, находясь в одном из парков города, он утерял поясную сумку, в которой находились банковские карты. В личном кабинете банка обнаружил списание денежных средств на разные цели, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Под подозрение быстро попал 30-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за кражу, угон автомобиля и хранение наркотиков. Он не стал отпираться и быстро признался в содеянном и рассказал, что действительно нашел сумку на улице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета», теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.