На Урале инвалиду дали коляску после защиты прокуратуры

Для обеспечения жизнедеятельности инвалида I группы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тавдинскому инвалиду предоставили кресло-коляску после вмешательства прокуратуры. По данным ведомства, Фонд социального страхования РФ игнорировал просьбу заявителя несколько месяцев.

- Установлено, что для обеспечения жизнедеятельности инвалида I группы необходимо постоянное применение технических средств реабилитации, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Именно поэтому сотрудники ведомства решили действовать, и после их вмешательства инвалиду выделили кресло-коляску.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге пенсионер получил достойную квартиру после вмешательства военной прокуратуры. Мужчина до этого несколько лет жил в аварийном жилье, пока в ситуацию не вмешалось городское надзорное ведомство.