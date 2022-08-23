Первые жители аварийных домов на Эльмаше получили новые квартиры по программе реновации

Документы жильцам оформили достаточно быстро, сложностей с выбором новой квартиры не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге первые жители аварийных домов на Эльмаше получили новые квартиры взамен прежних по программе реновации. В частности, своей историей приобретения заветных «квадратов» поделилась собственница квартиры в доме № 37 на улице Краснофлотцев

- Строение находилось в плачевном состоянии. Кроме того, внутри изначально не было горячей воды, газа. Поэтому, когда мне сообщили, что дом будет сноситься, а взамен прежней квартиры я могу приобрести другую – в более новом доме, согласилась, конечно же, - цитирует местную жительницу пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Документы жильцам оформили достаточно быстро, сложностей с выбором новой квартиры не было, а застройщик консультировал при сборе необходимых бумаг.

- Напомним, участок площадью более 38 тысяч квадратных метров, расположенный в районе улиц Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской, стал третьим, который определили для возможной реализации проектов КРТ, - добавили в администрации.