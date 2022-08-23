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Общество23 августа 2022 15:46

Первые жители аварийных домов на Эльмаше получили новые квартиры по программе реновации

Своей историей приобретения заветных «квадратов» поделилась собственница квартиры на улице Краснофлотцев
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Документы жильцам оформили достаточно быстро, сложностей с выбором новой квартиры не было

Документы жильцам оформили достаточно быстро, сложностей с выбором новой квартиры не было

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге первые жители аварийных домов на Эльмаше получили новые квартиры взамен прежних по программе реновации. В частности, своей историей приобретения заветных «квадратов» поделилась собственница квартиры в доме № 37 на улице Краснофлотцев

- Строение находилось в плачевном состоянии. Кроме того, внутри изначально не было горячей воды, газа. Поэтому, когда мне сообщили, что дом будет сноситься, а взамен прежней квартиры я могу приобрести другую – в более новом доме, согласилась, конечно же, - цитирует местную жительницу пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Документы жильцам оформили достаточно быстро, сложностей с выбором новой квартиры не было, а застройщик консультировал при сборе необходимых бумаг.

- Напомним, участок площадью более 38 тысяч квадратных метров, расположенный в районе улиц Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской, стал третьим, который определили для возможной реализации проектов КРТ, - добавили в администрации.