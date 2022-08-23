Кандидат нарушает законодательство Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле сняли с выборов кандидата в депутаты Илью Наговитина. Как сообщает издание TagilCity, решение было принято 22 августа Тагилстроевским районным судом.

- Иск с требованием отмены его регистрации подала окружная избирательная комиссия, - сообщил TagilCity.

Напомним, что пресс-секретарь «Единой России» Свердловской области Максим Бестфатер заявил, что Илья Наговитин нарушает законодательство, выдвигаясь от одной партии, а состоя в другой.

Ранее мы писали, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время дебатов, которые прошли в эфире «Областного телевидения», предложил своему оппоненту из ЛДПР Александру Каптюгу место в своей команде.