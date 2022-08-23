В Нижнем Тагиле осудят мужчину, который напал на участкового

После нападения было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле будут судить 52-летнего местного жителя, который напал на участкового. Во время разбирательства выяснилось, что 21 июня уральца доставили в опорный пункт полиции за то, что находился нетрезвым в общественном месте.

- С целью избежания привлечения к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения с силой ударил не менее трех раз по голове старшего участкового уполномоченного полиции, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После нападения было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Во время следствия тагильчанин полностью признал свою вину и раскаялся, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.