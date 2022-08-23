8-летний школьник из Екатеринбурга попытается заработать, удивив Любовь Успенскую

Ведущий проекта — блогер Роман Каграманов. Фото: пресс-служба «Пятницы!»

Школьник из Екатеринбурга удивит Любовь Успенскую музыкальным талантом. 8-летий Егор Свиридов примет участие в шоу «Вундеркинды», в котором дети зарабатывают своими талантами.

- Егор – фанат русского рока. Он владеет абсолютным музыкальным слухом: умеет настраивать гитару без тюнера, легко определять ноты, тональности и аккорды на слух, - рассказывают о мальчике организаторы проекта.

Егор обладает абсолютным музыкальным слухом. Фото: пресс-служба «Пятницы!»

Ведет шоу популярный блогер Роман Каграманов, а звездными гостями нового выпуска станут Любовь Успенская и Анет Сай.

По правилам шоу команда звезд с помощью интуиции должна угадать, какими талантами обладает каждый ребенок в студии. За каждую ошибку команда детей получает денежный приз.

А удасться ли звездам угадать талант вундеркинда из Екатеринбурга, вы смодете узнать уже сегодня, 23 августа, в 20:00 на телеканале «Пятница!».