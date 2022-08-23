Фотограф-убийца Дмитрий Лошагин анонсировал пресс-конференцию после освобождения

Напомним, накануне Дмитрий Лошагин уже в четвертый раз попросил суд об условно-досрочном освобождении Фото: Маргарита РАЗУМОВА

Фотограф-убийца Дмитрий Лошагин анонсировал пресс-конференцию с журналистами после своего освобождения. Накануне его выпустили из колонии по УДО.

- Я когда захочу с вами пообщаться, я устрою пресс-конференцию, - рассказал «КП-Екатеринбург» Дмитрий Лошагин.

Напомним, накануне Дмитрий Лошагин уже в четвертый раз попросил суд об условно-досрочном освобождении (УДО) из ИК-10 строгого режима. В 2015 году звезда гламурной тусовки Екатеринбурга был осужден на 9 лет и 10 месяцев за убийство жены-модели Юлии Прокопьевой.

По версии следствия, Лошагин расправился с красавицей в своем лофте на улице Белинского в ночь на 23 августа 2013 года. А затем вывез тело в лес под Первоуральском и попытался сжечь.