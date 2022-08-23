В Нижнем Тагиле пенсионерка выпала из открытых дверей автобуса и сломала руку

Как оказалось, водителя общественного транспорта привлекли к ответственности за оставление места ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле пенсионерка выпала из автобуса из-за того, водитель решил проехать с открытой дверью. В результате пожилая женщина получила перелом руки, а водитель скрылся с места происшествия.

Пострадавшая обратилась к начальнику МУ МВД «Нижнетагильское» полковнику Ибрагиму Абдулкадырову, чтобы узнать, продвигается ли расследование ее дела.

- Так как пострадавшая очень волновалась, вопросы озвучила ее дочь. Молодая женщина считает, что сотрудники ГИБДД не достаточно оперативно разбираются в этой ситуации, - рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.

Как оказалось, водителя общественного транспорта привлекли к ответственности за оставление места ДТП.

- Установить тяжесть причиненного вреда здоровью женщины можно будет только после окончания ее лечения и получения официального заключения медицинских работников. Тогда и будет принято обоснованное процессуальное решение, - добавили в МУ МВД «Нижнетагильское».