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Общество23 августа 2022 13:33

В Сысерти открыли новое футбольное поле на реконструируемом стадионе «Труд»

Спортивный объект размером 110 на 60 метров строили чуть меньше двух лет
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Также на стадионе уже завершили проектирование раздевалок для футболистов и трибун с освещением. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Также на стадионе уже завершили проектирование раздевалок для футболистов и трибун с освещением. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Сысерти открыли новое футбольное поле, которое находится на реконструируемом стадионе «Труд». Спортивный объект строили чуть меньше двух лет: на площадке размером 110×60 метров есть искусственное покрытие, ворота, а также беговые дорожки.

- Появление большого футбольного поля – это событие для любого региона. Поле сделали на историческом месте. На стадионе «Труд» издавна играли в футбол. Хотел бы поблагодарить всех тех, кто занимался данным проектом, - отметил президент РПЛ Александр Алаев, специально приехавший на знаковое событие.

Также на стадионе уже завершили проектирование раздевалок для футболистов, трибун с новым ограждением и освещением. Кстати, первый мяч на новом газоне ввели в игру министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт и глава Сысертского ГО Дмитрий Нисковских. После этого на стадионе сыграли товарищеский матч между сборной Сысерти и ФК «Урал».