В Сысерти открыли новое футбольное поле на реконструируемом стадионе «Труд»

Также на стадионе уже завершили проектирование раздевалок для футболистов и трибун с освещением. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Сысерти открыли новое футбольное поле, которое находится на реконструируемом стадионе «Труд». Спортивный объект строили чуть меньше двух лет: на площадке размером 110×60 метров есть искусственное покрытие, ворота, а также беговые дорожки.

- Появление большого футбольного поля – это событие для любого региона. Поле сделали на историческом месте. На стадионе «Труд» издавна играли в футбол. Хотел бы поблагодарить всех тех, кто занимался данным проектом, - отметил президент РПЛ Александр Алаев, специально приехавший на знаковое событие.

Также на стадионе уже завершили проектирование раздевалок для футболистов, трибун с новым ограждением и освещением. Кстати, первый мяч на новом газоне ввели в игру министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт и глава Сысертского ГО Дмитрий Нисковских. После этого на стадионе сыграли товарищеский матч между сборной Сысерти и ФК «Урал».