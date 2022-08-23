Фотограф-убийца Дмитрий Лошагин вернулся во «ВКонтакте»

Лошагин досрочно выходит на свободу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фотограф Дмитрий Лошагин из Екатеринбурга, который досрочно выходит на свободу из колонии, где отбывал срок за убийство жены-модели, появился в соцсетях. В его профиле во «ВКонтакте» говорится, что он заходил на страничку 23 августа после 17:00.

Фото: скриншот страницы Дмитрия Лошагина «ВКонтакте»

Ранее Свердловский областной суд оставил решение Чкаловского суда без изменений. Это значит, что Лошагин покидает колонию условно-досрочно. Адвокат фотографа попросил приобщить к делу справку о 22 поощрениях своего подзащитного, а также документы, доказывающие погашение гражданского иска. Кроме того, Лошагин регулярно посещал библиотеку и принимал участие в коллективных мероприятиях для осужденных.

Дмитрия Лошагина приговорили к 9 годам и 10 месяцам в колонии строгого режима за убийство жены-модели Юлии Прокопьевой в 2015 году. По версии следствия, он совершил преступление в своем лофте на улице Белинского в ночь на 23 августа 2013 года.

Тело девушки Лошагин вывез тело в лес и попытался сжечь. Суды над фотографом длились больше двух лет. Свою вину он так и не признал.