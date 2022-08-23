В Нижнем Тагиле из местного кафе-бара полицейские изъяли партию контрафактного алкоголя

У владельцев заведения отсутствовала товарно-сопроводительная документация Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле из местного кафе-бара «Ковбой» полицейские изъяли партию контрафактного алкоголя. Факт незаконной реализации спиртных напитков выявили во время очередного рейда. Всего на экспертизу направят больше 244 литров подозрительной жидкости.

- У владельцев заведения отсутствовала товарно-сопроводительная документация, подтверждающая легальность оборота алкогольной продукции. Там же установлен факт реализации алкогольной продукции – водки «Тельняшка» объемом 0,25 литра в нарушение требований лицензии, - рассказали в пресс-службе общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское».

По факту данных нарушений проводится проверка. Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле будут судить 27-летнего местного жителя, который организовал подпольный склад алкоголя и табака без маркировки. В гараже у мужчины нашли крупную партию водки, кальвадоса, виски, коньяка известных торговых наименований, однако на бутылках не было акцизных марок.