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Туризм23 августа 2022 12:49

В Веселых горах на Урале запустили два туристических маршрута

Они начинаются от парковки у входа в Висимский заповедник
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Обе тропы имеют средний уровень сложности и проходят по уральской тайге. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Обе тропы имеют средний уровень сложности и проходят по уральской тайге. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области в Веселых горах закончили маркировку и запустили два туристических вело-пешеходных маршрута. Протяженность троп составляет 26 километров. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Оба маршрута имеют средний уровень сложности и проходят по уральской тайге в зоне Висимского заповедника. Тропы ведут до горы Старик-Камень и Веселой горы.

- Оба маршрута полностью промаркированы специальными метками и стрелками. Метки на деревьях нанесены каждые 100-200 метров. На поворотах и развилках — каждые 5-10 метров, - говорится в сообщении департамента.

При этом маршруты начинаются от парковки у входа в Висимский заповедник. Обе тропы имеют средний уровень сложности и проходят по уральской тайге.

Красный маршрут протяженностью 12 километров заканчивается на вершине Веселой горы, где размещен эколого-туристский комплекс «Веселые горы». Желтая тропа ведет до горы Старик-Камень. Ее длина насчитывает 14 километров.