В Каменске-Уральском молодой человек напал на подростка во время ограбления квартиры

Инцидент произошел 14 августа, именно в этот день злоумышленник проник в жилое помещение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском 22-летний местный житель напал на 17-летнего подростка во время ограбления квартиры на улице Беляева. Инцидент произошел 14 августа, именно в этот день злоумышленник проник в жилое помещение. Оказалось, в тот момент там находился человек.

- Злоумышленник открыто похитил с применением насилия и с угрозой применения насилия имущество на общую сумму более 200 тысяч рублей, вину фигурант признал. Следователи полагают, что обвиняемый мог совершить и другие аналогичные преступные эпизоды, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, налетчика удалось задержать в достаточно короткий срок. Фигурант - не работающий, ранее неоднократно судим, в том числе за кражу и грабеж.

- Он смог ввести в заблуждение подростка тем, что использовал камуфляжную форму одного из силовых ведомств, сказал ребенку, что им проверяются возможные факты хищений велосипедов и другого имущества, для чего ему надо пройти в квартиру, - добавил полковник Горелых.