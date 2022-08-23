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Политика23 августа 2022 12:49

Евгений Куйвашев попал под санкции Канады

Компанию свердловскому губернатору составили его коллеги по УрФО
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Евгений Куйвашев попал под санкции еще одной страны

Евгений Куйвашев попал под санкции еще одной страны

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попал в санкционный список Канады. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства Канады.

Помимо главы Свердловской области, санкции ввели против других губернаторов Уральского федерального округа: Челябинской, Тюменской областей и Ямала.

Всего днем 23 августа в Канаде приняли решение расширить санкционный список в отношении 63 физических лиц и одной компании. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Канада стала второй страной, наложившей санкции на главу региона. До этого в санкционный список Евгения Куйвашева внесла Великобритания.

До этого под санкции Евросоюза попал гендиректор УГМК Андрей Козицын. Составители списка посчитали, что «он является ведущим российским бизнесменом, вовлеченным в экономические секторы, обеспечивающие существенный источник дохода правительству Российской Федерации».