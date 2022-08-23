Евгений Куйвашев попал под санкции Канады

Евгений Куйвашев попал под санкции еще одной страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попал в санкционный список Канады. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства Канады.

Помимо главы Свердловской области, санкции ввели против других губернаторов Уральского федерального округа: Челябинской, Тюменской областей и Ямала.

Всего днем 23 августа в Канаде приняли решение расширить санкционный список в отношении 63 физических лиц и одной компании. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Канада стала второй страной, наложившей санкции на главу региона. До этого в санкционный список Евгения Куйвашева внесла Великобритания.

До этого под санкции Евросоюза попал гендиректор УГМК Андрей Козицын. Составители списка посчитали, что «он является ведущим российским бизнесменом, вовлеченным в экономические секторы, обеспечивающие существенный источник дохода правительству Российской Федерации».