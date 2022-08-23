В руководстве вуза заявили, что к началу нового учебного года все готово Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский Федеральный университет может вернуться к масочному режиму, если эпидемиологическая ситуация в коронавирусом будет ухудшаться. В руководстве вуза заявили, что к началу нового учебного года все готово – есть необходимое количество масок, антисептиков и тепловизоров.

- Масочный режим и другие ограничения могут вернуться к нам по мере поступления распоряжений местного Роспотребнадзора и региональных властей. Пик заболеваемости новой волны COVID-19 специалисты прогнозируют на середину сентября, - сообщили в Telegram-канале УрФУ.

Напомним, в Свердловской области за сутки, согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф на 23 августа 2022, выявлен 761 случай коронавируса. Также за сутки 136 заболевших были госпитализированы. Один человек, заразившийся новой инфекцией, скончался.